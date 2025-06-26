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Украина вернула из российского плена новую группу защитников (ФОТО)

обмен
Состоялся очередной обмен пленными/КШППВ

Сегодня, 26 июня, прошел очередной этап крупного обмена военнопленными между Украиной и Россией. На этот раз удалось освободить из неволи преимущественно молодых воинов в возрасте до 25 лет, а также раненых и имеющих проблемы со здоровьем.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Координационный штаб по обращению с военнопленными

Молодому уволенному бойцу — 24 года. Он попал в плен еще в апреле 2022 года во время обороны Мариуполя, когда ему было всего 21.

На свободу также вернулись украинские военнослужащие из разных силовых структур — Вооруженных сил, в частности, Военно-морских сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, а также Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Фото 2 — Украина вернула из российского плена новую группу защитников (ФОТО)
Фото 3 — Украина вернула из российского плена новую группу защитников (ФОТО)
Фото 4 — Украина вернула из российского плена новую группу защитников (ФОТО)
Фото 5 — Украина вернула из российского плена новую группу защитников (ФОТО)
Фото 6 — Украина вернула из российского плена новую группу защитников (ФОТО)
Фото 7 — Украина вернула из российского плена новую группу защитников (ФОТО)
Фото 8 — Украина вернула из российского плена новую группу защитников (ФОТО)
Фото 9 — Украина вернула из российского плена новую группу защитников (ФОТО)
Фото 10 — Украина вернула из российского плена новую группу защитников (ФОТО)

Значительная часть освобожденных воинов находилась в плену более трех лет. Среди них — обороняющие Мариуполь, а также офицеры и нацгвардейцы, охранявшие Чернобыльскую АЭС.

Старшему из возвращенных защитников – 62 года. В целом на родную землю вернулись военные, участвовавшие в боевых действиях в Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях.

Все освобожденные защитники пройдут медицинское обследование, получат физическую и психологическую реабилитацию, а также государственные выплаты за весь период пребывания в плену.

Напомним, предварительный обмен состоялся в четверг, 19 июня. Тогда домой вернулись воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.

Автор:
Татьяна Гойденко