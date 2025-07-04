Украина вернула домой военнопленных (ФОТО)

В пятницу, 4 июля, состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Большинство вернувшихся защитников находились в неволе еще с 2022 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Какое количество людей удалось вернуть на этот раз, гарант не указывает, однако известно, что это воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, а также гражданские.

Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года. Возвращаются защитники, защищавшие Украину в разных регионах: Донецкая область и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина.

Как добавили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, это очередной этап обмена пленными в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Из российской неволи вернули группу защитников из категории "раненые и тяжелобольные", а также "младшие 25 лет".

Самому младшему освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет. Самому старшему – 59 лет. Кроме солдат и сержантов удалось также уволить офицеров.

Среди освобожденных сегодня есть защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года.

Из российской неволи сегодня удалось уволить незаконно осужденных защитников и лишенных личной свободы гражданских украинцев.

Освобожденные из плена пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе.

Обменный процесс в соответствии со "Стамбульскими договоренностями" продолжается. Точное количество уволенных объявят по завершении всех этапов обмена.

Отметим, предварительный обмен состоялся 26 июня. Тогда удалось освободить из неволи преимущественно молодых воинов в возрасте до 25 лет, а также раненых и имеющих проблемы со здоровьем.