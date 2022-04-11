Росія фактично оголосила дефолт за зовнішнім боргом - CNN

Росія оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом, тому що запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах. Про це повідомило рейтингове агентство S&P, передає CNN.

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Росія спробувала заплатити в рублях за двома доларовими облігаціями, термін погашення яких настав 4 квітня, але агентство заявило, що це рівносильно "вибірковому дефолту", оскільки інвестори навряд чи зможуть конвертувати рублі в "долари, еквівалентні сумам, що спочатку підлягають виплаті".

"Вибірковий дефолт" оголошується, коли підприємство не виконало конкретне зобов'язання, а не по всьому боргу. В даному випадку цей термін застосували до країни.

РФ має 30-денний пільговий період з 4 квітня для виплати капіталу та відсотків. При цьому S&P заявило, що не очікує, що конвертує їх у долари, враховуючи західні санкції, які підривають її "готовність і технічні можливості дотримуватися умов".

Тим часом у Білому домі вже підтвердили інформацію CNN. Співробітник офісу президента США Джозефа Байдена Джон Купер заявив, що Росія оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом.

BREAKING: Russia has defaulted on its foreign debt. — Jon Cooper (@joncoopertweets) April 11, 2022

Після невдалої спроби РФ перерахувати виплати з євробондів у рублях прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "жодних підстав для реального дефолту РФ немає". Водночас він вважає, що в країні може бути "штучна дефолтна ситуація". Що це означає, Пєсков не пояснив.

Нагадаємо, уряд США ухвалив рішення заборонити Російській Федерації виплачувати за борговими зобов'язаннями у доларах з рахунків американських фінансових установ 5 квітня. Таке рішення ухвалили, щоб змусити РФ обирати між дефолтом та скороченням фінансування війни. Адже Росія має долари на рахунках, які вона може використати, але країна спрямовує їх на фінансування війни проти України.