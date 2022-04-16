Премьер-министру Великобритании Джонсону и членам его правительства запретили ездить в Россию

Россия закрыла въезд на свою территорию для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и нескольких членов его правительства.

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Об этом сообщается на сайте МИД России.

Отмечается, что Россия ввела персональные санкции в отношении руководства Великобритании.

В стране-агрессоре обиделись на "беспрецедентные враждебные действия правительства Великобритании" в виде санкций против высших должностных лиц РФ.

Также оккупантам не понравилось то, что руководство Великобритании поддерживает Украину и предоставляет вооружение.

Въезд в Российскую Федерацию запретили премьер-министру Борису Джонсону, министру юстиции Доминику Раабу, главе МИД Элизабет Трасс, министру обороны Бену Уоллесу и бывшему премьер-министру Терезе Мэй.

Также в этот список попали министр транспорта Грант Шаппс, министр внутренних дел Прити Пател, министр финансов Риши Сунак, министр предпринимательства Квази Квартенг, министр культуры Надин Доррис, заместитель министра обороны Джеймс Хиппи, первый министр Шотландии Никола Стерджен и генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

В стране- агрессоре обещают добавить в список и других британских политиков и парламентариев.

Отметим, 9 апреля в Украину приезжал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и встретился с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новый пакет военной и финансовой помощи Украине.

Напомним, правительство Великобритании опубликовало новый список тех, к кому применены санкции в связи с агрессией по отношению к Украине. В него вошли более 200 компаний и физических лиц.