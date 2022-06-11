Зеленский о решении ЕС по заявке Украины: Сейчас определяется, будет ли вообще у Европы будущее

Президент Владимир Зеленский считает, что агрессия против Украина является лишь первым этапом агрессии России против Европы, в связи с чем Европейскому союзу стоит признать Украину кандидатом в его члены.

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Об этом он заявил в ходе совместного брифинга в Киеве с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас, безусловно, решающее время. Не только для Украины, но и для ЕС. Именно ейчас определяется, каким будет будущее объединенной Европы и будет ли оно вообще. Россия хочет уничтожить европейское единство, хочет оставить Европу расколотой и слабой. Вся Европа – это мишень для России. И Украина лишь первый этап в этой агрессии, в этих планах", - сказал президент.

По словам главы государства, именно поэтому позитивный ответ ЕС на украинскую заявку относительно членства в ЕС "может стать позитивным ответом на вопрос, есть ли вообще будущее у европейского проекта". Зеленский также заявил, что народ Украины уже сделал большой вклад в защиту совместной с Евросоюзом свободы и европейских ценностей.

"Тысячи украинских жизней отданы за то, чтобы в Украине и всей Европе жить как человек, жить свободно. Во время такой жестокой войны украинцы доказали, что государственные и общественные институции остаются стойкими. Наши люди абсолютно интегрированы в европейское пространство", - считает он.

Украинский президент также обратил внимание, что опросы, проведенные среди жителей Евросоюза, показали, что "абсолютное большинство считает Украину частью европейской семьи".

"И это справедливо. И признание на политическом уровне такой реальности мы очень ждем 23-24 июня, когда должно произойти историческое для нас заседание Европейского совета, логичным решением должно стать предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС. Мы в это очень верим", - сказал Зеленский.

По его словам, "европейский проект точно не может быть завершенным без Украины", а украинский народ со своей стороны сделает все необходимое для европейской интеграции Украины.

Как отмечает прессслужба главы государства, он также выразил благодарность Урсуле фон дер Ляйен за предложение Еврокомиссии по новой программе помощи Украине в размере 9 миллиардов евро и усилиям, направленным на подготовку восстановления страны после войны.

"Координируем наши шаги в этом направлении, чтобы синхронизировать наш внутренний план восстановления Украины и европейскую платформу восстановления нашего государства. Считаю, что вместе с ЕК, с европейскими странами мы сможем создать все условия для реализации самого амбициозного экономического проекта нашего времени, а именно полного и скорейшего восстановления Украины после этой трагедии, после этой войны", – подчеркнул он.

Президент отметил, что уже вступило в силу решение об отмене тарифов и квот на украинский экспорт в Евросоюз. Он также поблагодарил за организацию "зеленых коридоров" для содействия экспорту из Украины.

"Мы уже инициировали переговоры в сфере транспорта для заключения соглашения о либерализации грузовых автомобильных перевозок. В сфере энергетики синхронизация нашей энергетической сети с европейской вышла на новый уровень – теперь возможен существенный экспорт нашего электричества в страны ЕС", – акцентировал Зеленский.

Со своей стороны фон дер Ляйен отметила, что до конца следующей недели, то есть до 20 июня, Еврокомиссия должна завершить обсуждение вопроса предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

"На этом пути мы очень высоко ценим те усилия, которые прилагает Украина, и ту решимость, с которой ваша страна движется. Люди доказали свою мотивацию и свою решительную настроенность. Поэтому я убеждена, что вместе мы сможем преодолеть эту страшную войну. Мы совместно отстроим эту прекрасную страну, модернизируем Украину", – подчеркнула она.

При этом чиновница отметила, что Еврокомиссия работает над платформой восстановления Украины и наблюдает большой энтузиазм по этому вопросу. По ее словам, страны ЕС и другие партнеры Украины, международные финансовые институты, гражданское общество и бизнес очень заинтересованы в том, чтобы поддержать восстановление Украины.

"Мы хотим направить инвестиции, обеспечить выполнение реформ, чтобы это улучшало жизнь украинцев, чтобы мы могли восстановить Украину, сделать ее привлекательной для инвестирования, чтобы Украина создала привлекательные условия для ведения бизнеса и благодаря этому могла двигаться в направлении ЕС", - сказала глава Еврокомиссии.

Как указывают в пресс-службе Зеленского, фон дер Ляйен также подчеркнула, что Украина реализовала важные реформы в области экономики и верховенства права, но должна продолжить этот путь.