Єврокомісія наполягатиме на наданні Україні статусу кандидата в члени ЄС, - ЗМІ

Єврокомісія планує рекомендувати надати Україні статусу країни-кандидата в члени ЄС. Водночас, остаточне рішення залишається за Європейською радою.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це із посиланням на джерела, знайомі з обговореннями під час дебатів між членами Єврокомісії, пише Politico.

Зазначається, що офіційні особи, знайомі з дебатами між комісарами, заявили, що вони усвідомлюють жертви, понесені українцями, і ясно розуміють необхідність направити президенту РФ Володимиру Путіну чіткий сигнал про те, що він втратив усі шанси повернути Україну до своєї сфери впливу.

"Комісія не забуває, що Україна – єдина країна в Європі, де люди загинули, де в людей стріляли, бо вони були на вулицях із прапорами ЄС… Тепер ми не можемо сказати їм: "Вибачте, хлопці, ви розмахували не тим прапором", – сказав неназваний член комісії.

Ще одне джерело видання заявило, що цей статус стане лише початком тривалого процесу вступу країни до ЄС.

"Щойно Україна потенційно отримає статус кандидата, ми також маємо побачити, коли почнуться переговори. Тому вимоги, що відповідають стандартам ЄС, і в будь-якому разі вони будуть дуже жорсткими до України", – заявив представник Єврокомісії.

Остаточне рішення щодо надання України статусу кандидата на членство в ЄС має ухвалити Європейська рада.

Зазначимо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявляє про необхідність посилити як законодавство України у сфері боротьби з корупцією, так і дії самої влади щодо боротьби з цим явищем.

А президент Володимир Зеленський вважає, що агресія проти України є лише першим етапом агресії Росії проти Європи, через що Європейському союзу варто визнати Україну кандидатом у його члени.