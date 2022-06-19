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Шольц призвал упростить процедуру вступления в ЕС
Европейскому союзу пора подготовиться к расширению блока и облегчить вступление новых членов.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет DPA.
По словам немецкого канцлера, готовиться к вступлению в ЕС должны не только кандидаты. Самому европейскому сообществу также следует заниматься подготовкой к приему новых членов.
"Чтобы это произошло, ЕС должен модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Невозможно будет в будущем решать единогласное голосование все, что решается единогласно сегодня", — заявил он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Немецкий канцлер надеется выдвинуть свои предложения на саммите ЕС, который пройдет 24 и 25 июня.
Тогда главы государств и правительств 27 стран-участниц ЕС рассмотрят заявки на членство Украины, Молдовы и Грузии.
Напомним, что Еврокомиссия 17 июня приняла рекомендацию Раде Европы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина уже внедрила около 70% реформ, норм и стандартов, необходимых для членства в ЕС.