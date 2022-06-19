Шольц закликав спростити процедуру вступу до ЄС

Європейському союзу настав час підготуватися до розширення блоку і полегшити вступ нових членів.

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Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише DPA.

За словами німецького канцлера, готуватися до вступу до ЄС мають не лише кандидати. Самої європейської спільноти також слід займатися підготовкою до прийому нових членів.

"Щоб це сталося, ЄС має модернізувати свої структури та процеси прийняття рішень. Неможливо буде у майбутньому вирішувати одноголосне голосування все, що вирішується одноголосно сьогодні", - заявив він.

Німецький канцлер сподівається висунути свої пропозиції на саміті ЄС, який відбудеться 24 та 25 червня.

Тоді глави держав та урядів 27 країн-учасниць ЄС розглянуть заявки на членство України, Молдови та Грузії.

Нагадаємо, що Єврокомісія 17 червня прийняла рекомендацію Раді Європи надати Україні статус кандидата у члени ЄС. Президент ЄК Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що Україна вже запровадила близько 70% реформ, норм та стандартів, необхідних для членства в ЄС.