Словакия передаст Украине 30 БМП, но о танках пока речь не идет

Германия и Словакия договорились, что Братислава передаст Киеву 30 боевых машин пехоты БМП-1, взамен получит от немецких партнеров 15 танков Leopard 2A4. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, передает издание Aktuality.

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"До конца года мы получим как минимум одну машину. Но сейчас мы не рассматриваем отправку танков Т-72 в Украину", — сказал глава Минобороны.

Надь пока не сообщает, когда именно Украина может ожидать БМП из Словакии. По его прогнозам, их передадут в ближайшие несколько недель.

По соображениям безопасности, Минобороны хочет сообщить о поставке БВП-1 только после того, как эти машины будут в Украине.

Кроме того, Чехия с сентября поможет Словакии патрулировать ее воздушное пространство, чтобы словацкая сторона могла без риска для своей безопасности передать Украине истребители МИГ-29. При этом не сообщается, когда Украина получит истребители.

Накануне стало известно, что Анкара поставила Киеву 50 бронеавтомобилей Kirpi с усиленной противоминной защитой, сообщает издание Defense news со ссылкой на источник в турецком правительстве. И на этом поставки не завершатся