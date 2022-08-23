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Словакия передаст Украине 30 БМП, но о танках пока речь не идет
Германия и Словакия договорились, что Братислава передаст Киеву 30 боевых машин пехоты БМП-1, взамен получит от немецких партнеров 15 танков Leopard 2A4. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, передает издание Aktuality.
"До конца года мы получим как минимум одну машину. Но сейчас мы не рассматриваем отправку танков Т-72 в Украину", — сказал глава Минобороны.
Надь пока не сообщает, когда именно Украина может ожидать БМП из Словакии. По его прогнозам, их передадут в ближайшие несколько недель.
По соображениям безопасности, Минобороны хочет сообщить о поставке БВП-1 только после того, как эти машины будут в Украине.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, Чехия с сентября поможет Словакии патрулировать ее воздушное пространство, чтобы словацкая сторона могла без риска для своей безопасности передать Украине истребители МИГ-29. При этом не сообщается, когда Украина получит истребители.
Накануне стало известно, что Анкара поставила Киеву 50 бронеавтомобилей Kirpi с усиленной противоминной защитой, сообщает издание Defense news со ссылкой на источник в турецком правительстве. И на этом поставки не завершатся