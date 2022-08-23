Турция поставила Украине 50 бронеавтомобилей Kirpi с усиленной противоминной защитой

Анкара поставила Киеву 50 бронеавтомобилей Kirpi с усиленной противоминной защитой, сообщает издание Defense news со ссылкой на источник в турецком правительстве. И на этом поставки не завершатся, передает Интерфакс.

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Бронеавтомобиль Kirpi оборудован системой GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения. На автомобиле есть пять амбразур для стрельбы из стрелкового оружия, на него можно ставить 7,62 мм или 12,7 мм пулеметы.

В турецкой компании BMC, производящей Kirpi, подтвердили факт поставки. В то же время неназванный представитель компании подчеркнул, что BMC не участвовала в соглашении, и турецкие власти направили Украине бронемашины из своего арсенала.

Ранее Турция заключала с BMC контракты на приобретение 614 единиц модели Kirpi 1 и 529 единиц Kirpi 2. Более 1,5 тыс. Kirpi продали двум сотням зарубежных покупателей.

Напомним, на сегодняшний день из стран Евросоюза поставка оружия Украине остается "темой-табу" только для Венгрии и Австрии, заявил недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.