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Фінансування грантів для бізнесу перенесли через проблеми з бюджетом — Підласа

Роксолана Підласа
Роксолана Підласа про призупення фінансування грантів

Фінансування державних грантів для бізнесу перенесли на пізніший термін на тлі напруженої ситуації з бюджетом. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла у коментарі Dilo.

За словами депутатки, проблеми з фінансуванням торкнулися не лише великих капітальних проєктів. Серед інших бюджетних видатків перенесли й фінансування грантів для бізнесу.

При цьому Підласа не заявляла про скасування самих грантових програм. Йдеться саме про перенесення їхнього бюджетного фінансування.

Чому держава переносить видатки?

Раніше Підласа повідомила, що Міністерство фінансів змінило розпис держбюджету та перенесло на грудень частину видатків, які планували профінансувати у вересні-листопаді. Лише капітальних видатків із вересня перенесли приблизно на 39 млрд грн. Серед причин вона назвала затримки з надходженням міжнародного фінансування.

Ситуація з доходами бюджету також погіршилася. За січень-серпень 2026 року загальний фонд держбюджету без урахування грантів отримав на 33,1 млрд грн менше, ніж передбачав план. Майже половина цього відставання — 15,6 млрд грн — виникла у серпні.

Держава нещодавно розширила гранти для підприємців

На початку вересня Мінекономіки запустило оновлену програму «Власна справа 2.0». За новими правилами максимальний розмір гранту збільшили до 2,5 млн грн. 

За даними міністерства, за чотири роки роботи «Власної справи» понад 42 тисячі українців отримали майже 12 млрд грн на започаткування або розвиток бізнесу.

Бюджет залежить від міжнародного фінансування

Україна розраховує на значні обсяги зовнішньої підтримки для покриття невійськових видатків бюджету. Наприкінці серпня Підласа повідомляла, що отримання $12,7 млрд допомоги до кінця 2026 року залежало від виконання Україною низки зобов'язань перед міжнародними партнерами.

Автор:
Ярослав Голобородько

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