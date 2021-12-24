"Пришел с ним и уйду с ним": Ермак заявил об отсутствии амбиций заменить Зеленского

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет об отсутствии у него президентских амбиций и намерении уйти из власти после окончания полномочий Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью изданию "Фокус".

"Нет [амбиций]. Я считаю, что у нас сейчас лучший президент за все время. Я всегда повторял, что пришел с ним и уйду с ним", — заявил глава ОП.

Ермак также объяснил специфику поведения своего шефа тем, что тот, находясь на президентской должности, "стал жестче", но подчеркнул, что по-прежнему видит в нем порядочного человека.

"Все мы меняемся. Но если речь об изменениях, о которых говорят на канале "Украина 24", то это неправда. Президент остался порядочным, честным человеком. Конечно, стал жестче, потому что каждый день слышать о себе потоки грязи — это непросто", — сказал чиновник.

Глава президентского офиса также отверг обвинения в том, что он обеспечивает исключительно комфортную информационную среду для Зеленского.

"За короткое время ему пришлось стать специалистом во многих областях, и, поверьте, те, кто говорит, что его держат в теплой ванне, - его не знают или на что-то сильно обижены. Он сам всегда принимает решения и в любом вопросе докапывается до истины", — заявил Ермак.

Отметим, что на пресс-марафоне 26 ноября Зеленский заявил, что не собирается увольнять Андрея Ермака, несмотря на то, что его имя фигурирует в разных скандалах.

Ермак стал главой ОП 11 февраля 2020 года, до этого эту должность занимал Андрей Богдан, который после ухода из офиса стал критиком политики Зеленского, а недавно дал разгромное эмоциональное интервью, заявив, в частности, о полном развале государственного управления в стране, недоговороспособности и полной несамостоятельности Зеленского и отсутствии у него шансов досидеть в президентском кресле до конца срока.