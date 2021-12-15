Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал о зарплатах "слугам" в конвертах и офшорах Зеленского

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что народные депутаты от "Слуги народа" получают тысячи долларов в конвертах за "нужные" голосования в Верховной Раде.

Об этом Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Да, я слышал, что платят. Там огромные бюджеты. Откуда они берутся? Конечно же, есть какие-то направления бизнеса, которые дают "черный" кэш", - ответил Богдан на вопрос журналиста о выплатах зарплат в конвертах.

Богдан добавил, что неофициальные зарплаты депутатов исчисляются не в гривнях. При этом депутатов штрафуют, если они не голосуют за важные для Банковой законы.

"Если ты не голосуешь, тебя штрафуют, и твоя зарплата уменьшается. Ведутся списки учета, за какие законы ты не голосовал, и зарплата становится меньше", - рассказал Богдан.

"Как это работает? Скажем, у депутата есть неофициальная зарплата. Тысяч двадцать, не гривен. Если ты не голосуешь, то тебя штрафуют и твоя зарплата уменьшается. И там такие плахты раздают, где расписано - за этот закон ты не голосовал, за этот закон не голосовал", - говорит Богдан.

Также по его данным, в НАБУ уже есть все необходимые документы. НАБУ не реагирует на такие нарушения, потому что в Украине до сих пор нет руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Богдан считает, что после назначения руководителя САП начнутся "облавы".

Также он заявил, что за незаконные санкции против журналистов и граждан Украины Зеленского и Данилова ждут уголовные дела.

"Любые санкции, вынесенные СНБО даже каналам Медведчука - это преступление", - заявил Богдан.

По его словам, ни одна страна мира не вводит санкции против своих граждан, как это делает Украина.

Также, по мнению Богдана, секретарь СНБО Алексей Данилов боится, что когда "эти сбегут", он будет за все отвечать - в первую очередь, за санкции.

Богдан рассказал, что санкции в том числе вводят как элемент шантажа и способ отжать чужой бизнес.

Также Андрей Богдан считает "катастрофой" внешнюю политику президента Владимира Зеленского.

"Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать? Это ж протокол, каждое заявление имеет значение и на него идёт ответ с другой стороны. А Зеленский говорит: "Давайте встретимся в Иерусалиме!" Это просто позор. Дипломатическая катастрофа", - сказал Богдан.

При этом американцы, считает экс-глава Офиса президента, троллят Украину. Например, когда Джо Байден сначала говорит с Владимиром Путиным, не позвонив предварительно Владимиру Зеленскому, а затем Белый дом выпускает пресс-релиз, в котором заявляет: "ни слова об Украине без Украины".

"Джо Байден ведет переговоры с Путиным. Перед переговорами звонит президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит. А потом пресс-служба в публичном заявлении "придерживаясь принципа ни слова об Украине без Украины". Они ж троллят нас, просто прикалываются. А мы гордые берем эту фразу и идем - смотрите мы всем доказали, что ни слова об Украине без Украины", - заявил Богдан.

Также Богдан рассказал, что офшоры, к которым, по информации Pandora Papers имел отношение Владимир Зеленский, работали и в 2020-м, и в 2021 годах.

"У меня есть информация, что эти офшоры работали и в 2020-м и в 2021 году... Офшоры, к которым когда-то имел отношение Зеленский. Они работали. Мне люди такое рассказывали. Бизнес – он же бизнес. Все все слышат", – сказал бывший руководитель Офиса президента.

Напомним, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что в ведомстве есть более десяти заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег "в конвертах".

Ранеее, член депутатской группы "За будущее" Антон Поляков накануне своей смерти заявил в эфире телеканала "Украина 24" , что народные депутаты из фракции "Слуга народа"получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.