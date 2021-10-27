Политика 1 час назад

НАБУ расследует выплату зарплат "в конвертах" депутатам

НАБУ реагирует на сообщения в прессе по поводу получения нардепами так называемых "доплат в конвертах"

НАБУ расследует выплату зарплат "в конвертах" депутатам НАБУ расследует выплату зарплат "в конвертах" депутатам
НАБУ расследует выплату зарплат "в конвертах" депутатам

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) находится более десяти заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег "в конвертах".

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает Укринформ.

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"Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений — более десятка", — сказал он, отвечая на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в прессе по поводу получения нардепами так называемых "доплат в конвертах".

Сытник добавил, что бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством.

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Напомним, член депутатской группы "За будущее" Антон Поляков накануне своей смерти в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что народные депутаты из фракции "Слуга народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.

Антон Поляков прошел в Верховную Раду как выдвиженец от партии "Слуга народа" в 206-м округе в Черниговской области. 

15 ноября 2019 года "слуги народа" исключили его из фракции — как говорили, из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по чувствительным вопросам и конфликта с руководством фракции и тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

Но реальной причиной исключения из фракции стало то,  что  Антон Поляков и нардеп Анна Скороход заявили, что нардепы из фракции "Слуги народа" получали зарплату в конвертах. Они даже назвали суммы "вознаграждений": $5 тысяч — рядовым нардепам, $10 тысяч — тем, у кого есть руководящие должности в комитетах, и $15 тысяч заместителям руководителя фракции. 

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