Спартц оголосила "прокремлівськими" противників контролю за постачанням Україні зброї від США

Депутат Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Вікторії Спартц, яка є уродженкою України, обурена звинуваченнями в проросійськості, зокрема через свою позицію щодо необхідності контролю за військовою та іншою допомогою США Україні.

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У новій заяві, опублікованій на сайті конгресвумен, та вказує, зокрема, на ризики потрапляння американської зброї до недружніх їм країн.

"Мене обурює, що деякі зараз вважають, що підтримка нагляду над більш ніж 50 мільярдами доларів у вигляді допомоги Європі - а це не лише допомога, спрямована безпосередньо Україні - є чимось "прокремлівським". Навпаки, відсутність нагляду лише створює непотрібні ризики, якими можуть скористатися наші противники, я б навіть сказала, що будь-хто, хто каже, що підзвітність не потрібна, є "прокремлівським", - зазначає вона.

За словами депутата, єдина сторона, яка виграє від того, що зброя не потрапляє у потрібні руки, — це російська сторона. Зокрема, вона зазначила, що така зброя може безпосередньо потрапити до рук РФ і використовуватись у її інтересах.

"Будь то українці, які гинуть на полі бою через те, що у них закінчилися боєприпаси, або атаки під хибним прапором з використанням американської зброї, - тільки Росія перемагає, коли Америка не знає, куди йде її підтримка, яку фінансують платники податків", - наголосила Спартц.

На її думку, належний контроль та оптимізовані логістичні процеси матимуть переваги як для України, так і для США. Зокрема це дасть гарантії американським платникам податків, які мотивуватимуть їх продовжувати підтримувати надання допомоги Україні.

Також політик зазначає, що це підвищить ефективність та швидкість доставки допомоги на передову та знизить ризики саботажу з боку таких країн, як Росія, Китай чи Іран.

"Ці переваги очевидні. Я не знаю, чому будь-хто з моїх колег може подумати, що ініціатива Конгресу — щоб нам не доводилося шукати нашу зброю в Сирії чи Мексиці — це якась погана ідея, враховуючи зростання рівня поставок передових систем за кордон", - Заявила Спартц.

Нагадаємо, що раніше у неї виник конфлікт з Офісом президента України через претензії та підозри, озвучені на адресу голови ОП Андрія Єрмака, зокрема щодо його нібито зв'язків з Росією та дій, що призвели до окупації Херсонської області та Маріуполя. Спартц попросила президента США Джозефа Байдена проінформувати її про заходи нагляду щодо діяльності Єрмака.

Заяви американського депутата викликали вкрай негативну реакцію української влади. Зокрема, у Міністерстві закордонних справ назвали таку діяльність конгресвумен провокацією та "неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про нібито зв'язки керівництва України з Росією". У відомстві вважають, що Спартц займається "підривом механізмів надання США військової допомоги для України" через бюрократизацію цього процесу, яка "сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників, на що тільки й розраховують у Кремлі".