Спартц объявила "прокремлевскими" противников контроля за поставками Украине оружия от США

Депутат Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Виктории Спартц, являющаяся уроженкой Украины, возмущена обвинениями в пророссийскости, в частности из-за своей позиции о необходимости контроля за военной и другой помощью США Украине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В новом заявлении, опубликованном на сайте конгрессвумен, та указывает, в частности, на риски попадания американского оружия в недружественные им страны.

"Меня возмущает, что некоторые сейчас полагают, что поддержка надзора над более чем 50 миллиардами долларов в виде помощи Европе — а это не только помощь, направленная непосредственно Украине — является чем-то "прокремлевским". Наоборот, отсутствие надзора только создает ненужные риски, которыми могут воспользоваться наши противники. Я бы даже сказала, что любой, кто говорит, что подотчетность не нужна, является "прокремлевским", - отмечает она.

По словам депутата, единственная сторона, которая выигрывает от того, что оружие не попадает в нужные руки, — это именно российская сторона. В частности, она указала, что такое оружие может непосредственно попасть в руки РФ и использоваться в ее интересах.

"Будь то украинцы, погибающие на поле боя из-за того, что у них закончились боеприпасы, или атаки под ложным флагом с использованием американского оружия, только Россия побеждает, когда Америка не знает, куда идет ее поддержка, финансируемая налогоплательщиками", - подчеркнула Спартц.

По ее мнению, надлежащий контроль и оптимизированные логистические процессы будут иметь преимущества как для Украины, так и для США. В частности, это даст гарантии американским налогоплательщикам, которые мотивируют их продолжать поддерживать предоставление помощи Украине.

Также политик указывает, что это повысит эффективность и скорость доставки помощи на передовую и снизит риски саботажа со стороны таких стран, как Россия, Китай или Иран.

"Эти преимущества очевидны. Я не знаю, почему кто-либо из моих коллег может подумать, что инициатива Конгресса — чтобы нам не приходилось искать наше оружие в Сирии или Мексике — это какая-то плохая идея, учитывая возросший уровень поставок передовых систем за границу", - заявила Спартц.

Напомним, что ранее у нее возник конфликт с Офисом президента Украины из-за претензий и подозрений, озвученных в адрес главы ОП Андрея Ермака, в том числе в отношении его якобы связей с Россией и действий, приведших к оккупации Херсонской области и Мариуполя. Спартц попросила президента США Джозефа Байдена проинформировать ее о мерах надзора, осуществляемых в отношении деятельности Ермака.

Заявления американского депутата вызвали крайне негативную реакцию украинских властей. В частности, в Министерстве иностранных дел назвали такую деятельность конгрессвумен провокацией и "нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией". В ведомстве считают, что Спартц занимается "подрывом механизмов предоставления США военной помощи для Украины" через бюрократизацию этого процесса, которая будет "способствовать лишь дальнейшему продвижению российских захватчиков, на что только и рассчитывают в Кремле".