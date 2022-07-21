Секретна система обліку іноземного озброєння в України була продемонстрована західним ЗМІ - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляє, що система обліку іноземного озброєння, яке постачається Україні, 21 липня була продемонстрована деяким і українським, і західним ЗМІ, аби запевнити їх у її наявності та роботі. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

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"Ми сьогодні провели закриту презентацію, закриту зустріч з журналістами західних видань спільно з міністром оборони Резніковим. Ми запросили наші видання, запросили західних журналістів, і ми показали, як працює ця система. Ми попросили, щоби вони розуміли, і показали їм, як вона працює в наявності. Але ця інформація є закритою, і зустріч була off recrods. Ми не можемо дозволити собі видавати дуже багато інформації, вона є вкрай-вкрай чутливою", - сказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, створення такої системи було передбачено таємним указом президента Володимира Зеленського, який було підписано ще в листопаді 2019 року, і вона працює ще з першого дня російського вторгнення 24 лютого.

Як зазначив Данілов, ця система дозволяє вищому керівництву держави отримувати в онлайн-режимі всі відомості щодо військових дій та надходження зброї з-за кордону, зокрема і прогнозних даних щодо таких надходжень.

"Хочу наголосити, що кожна куля, кожен снаряд, кожна та чи інша річ, яка має відношення до війни, вона є на обліку починаючи з моменту перетину нашого кордону, і жодної втрати, жодних речей, які могли б дозволяти сказати, що хтось там перепродає, щось робить, десь їх ховає, - на сьогоднішній день це повна нісенітниця. Фізично це неможливо робити", - підкреслив він.

Крім цього, секретар РНБО прокоментував зроблену раніше в четвер заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, який спростував інформацію Міністерства оборони Росії про знищення однієї з наданих США пустових установок реактивної системи HIMARS.

"Можу запевнити всіх громадян нашої країни, що жодна установка HIMARS не зазнала жодних уражень. Звичайно, вони (російські військові) за ними полюють, вони оголосили охоту за цими речами. Вони з глузду сходять, коли вони (HIMARS) починають працювати, тому що точність, точність і ще раз точність. І те, що відпрацювали за останній місяць, коли ми почали отримувати ці установки, - це незрівняна річ з тим, що в нас було до цього", - зазначив він.

Нагадаємо, що раніше у четвер РНБО повідомив про зазначену презентацію, однак в повідомленні не пояснювалося, хто саме на ній був присутній, окрім Данілова та керівництва Міністерства оборони.

Зазначимо, що сама тема необхідності контролю за західним озброєнням, що надходить до України, останнім часом буда піднята, зокрема, депутаткою Палати представників США українського походження Вікторією Спартц, яка фактично виступила з відповідними побоюваннями через наявність на посаді глави Офісу президента Андрія Єрмака, політичні претензії до якого вона озвучила до цього.

Сам же Єрмак у відповідь 14 липня запропонував депутатам Верховної Ради створити тимчасову спеціальну комісію, яка контролюватиме вирішення питань, пов'язаних із використанням зброї, одержаної від партнерів України, і за створення такої комісії український парламент проголосував вже 19 липня.