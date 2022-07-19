Рада створила комісію з моніторингу використання міжнародної допомоги

Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання та використання міжнародної допомоги під час воєнного стану. Про це на своєму телеграм-каналі написав депутат Верховної Ради Ярослав Железняк.

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За ухвалення відповідної постанови 7563 проголосувало 314 депутатів за мінімально необхідних 226.

Постанова була подана депутатом від фракції "Голос" Рустемом Умеровим. Текст постанови та склад комісії на сайті парламенту поки що відсутні.

Нагадаємо, велика частина надходжень до державного бюджету України — це міжнародна грантова та кредитна допомога. Зі власних доходів держбюджет наповнюється лише на третину.