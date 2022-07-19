Рада создала комиссию по мониторингу использования международной помощи

Верховная Рада создала Временную специальную комиссию по вопросам мониторинга получения и использования международной помощи во время военного положения. Об этом на своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

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За принятие соответствующего постановления 7563 проголосовало 314 депутатов при минимально необходимых 226.

Постановление было подано депутатом от фракции "Голос" Рустемом Умеровым. Текст постановления и состав комиссии на сайте парламента пока отсутствуют.

Напомним, большая часть поступлений в государственный бюджет Украины — это международная грантовая и кредитная помощь. Из собственных доходов госбюджет наполняется только на треть.