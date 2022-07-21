Секретная система учета иностранного вооружения в Украине была показана западным СМИ - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что система учета поставляемого Украине иностранного вооружения 21 июля была продемонстрирована некоторым и украинским, и западным СМИ, чтобы заверить их в ее наличии и работе. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

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"Мы сегодня провели закрытую презентацию, закрытую встречу с журналистами западных изданий совместно с министром обороны Резниковым. Мы пригласили наши издания, пригласили западных журналистов, и мы показали, как работает эта система. Мы попросили, чтобы они понимали, и показали им, как она работает налицо. Но эта информация закрыта, и встреча была off recrods. Мы не можем позволить себе выдавать очень много информации, она крайне чувствительна", - сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, создание такой системы было предусмотрено секретным указом президента Владимира Зеленского, который был подписан еще в ноябре 2019 года и работает еще с первого дня российского вторжения 24 февраля.

Как отметил Данилов, эта система позволяет высшему руководству государства получать в онлайн-режиме все сведения о военных действиях и поступлении оружия из-за границы, в том числе и прогнозных данных по таким поступлениям.

"Хочу подчеркнуть, что каждая пуля, каждый снаряд, каждая та или иная вещь, имеющая отношение к войне, она на учете начиная с момента пересечения нашей границы, и никакой потери, никаких вещей, которые могли бы позволять сказать, что кто-то там перепродает, что-то делает, где-то их прячет, - на сегодняшний день это полная чушь. Физически это невозможно делать", - подчеркнул он.

Кроме того, секретарь СНБО прокомментировал сделанное ранее в четверг заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, опровергнувшего информацию Министерства обороны России об уничтожении одной из предоставленных США пустых установок реактивной системы HIMARS.

"Могу заверить всех граждан нашей страны, что ни одна установка HIMARS не получила никаких повреждений. Конечно, они (российские военные) за ними охотятся, они объявили охоту за этими вещами. Они сходят с ума, когда они (HIMARS) начинают работать, потому что точность, точность и еще раз точность. И то, что отработали за последний месяц, когда мы начали получать эти установки - это несравнимая вещь с тем, что у нас было до этого", - отметил он.

Напомним, что ранее в четверг СНБО сообщил об указанной презентации, однако в сообщении не объяснялось, кто именно на ней присутствовал, кроме Данилова и руководства Министерства обороны.

Отметим, что сама тема необходимости контроля за поступающим в Украину западным вооружением в последнее время была поднята, в частности, депутатом Палаты представителей США украинского происхождения Викторией Спартц, которая фактически выступила с соответствующими опасениями из-за нахождения в должности главы Офиса президента Андрея Ермака, политические претензии к которому она озвучила до этого.

Сам Ермак в ответ 14 июля предложил депутатам Верховной Рады создать временную специальную комиссию, которая будет контролировать решение вопросов, связанных с использованием оружия, полученного от партнеров Украины, и за создание такой комиссии украинский парламент проголосовал уже 19 июля.