Європол не зміг офіційно підтвердити повідомлення про "контрабанду зброї з України"

Після гучних заяв офіційного представник Європейського поліцейського управління Яна Оп Ген Оорта про те, що нібито "установа правопорядку ЄС фіксує контрабанду зброї з України", Європол опублікував заяву, в якій пояснив, що існує лише загроза контрабанди.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

В повідомленні зазначено, що Європол тісно співпрацює з українськими офіційними особами, щоб зменшити загрозу торгівлі зброєю до Європейського Союзу.

"Потенційна загроза, яка спостерігалася в зонах бойових дій у минулому, полягає в тому, що вогнепальна зброя може потрапити в чужі руки. Стосовно війни в Україні Європол попередив, що розповсюдження вогнепальної зброї та вибухівки в Україні може призвести до збільшення вогнепальної зброї та боєприпасів, які потрапляють до ЄС через встановлені контрабандні маршрути або онлайн-платформи. Ця загроза може бути ще більшою після завершення конфлікту", — йдеться в офіційній заяві Європолу.

Тобто установа не змогла опублікувати докази "контрабанду зброї з України", про що говорив Ян Оп Ген Оорт.

Незабаром секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що система обліку іноземного озброєння, яке постачається Україні, 21 липня була продемонстрована деяким і українським, і західним ЗМІ, аби запевнити їх у її наявності та роботі.

Раніше голова Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував народним депутатам створити тимчасову спеціальну комісію, яка контролюватиме вирішення питань, пов'язаних із використанням зброї, одержаної від партнерів України.

В будь-якому випадку у НАТО впевнені, що Україна належним чином забезпечує збереження та облік зброї, яку вона отримує від союзників для реалізації права на самооборону від російської агресії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com