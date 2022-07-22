Европол не смог официально подтвердить сообщение о "контрабанде оружия из Украины"

После громких заявлений официального представителя Европейского полицейского управления Яна Оп Ген Оорта о том, что якобы "учреждение правопорядка ЕС фиксирует контрабанду оружия из Украины", Европол опубликовал заявление, в котором объяснил, что существует лишь угроза контрабанды.

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В сообщении отмечается, что Европол тесно сотрудничает с украинскими официальными лицами, чтобы снизить угрозу торговли оружием в Европейский Союз.

"Потенциальная угроза, которая наблюдалась в зонах боевых действий в прошлом, заключается в том, что огнестрельное оружие может попасть в чужие руки. Относительно войны в Украине Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатки в Украине может привести к увеличению огнестрельного оружия и боеприпасов, которые попадают в ЕС из-за установленных контрабандных маршрутов или онлайн-платформ. Эта угроза может быть еще больше после завершения конфликта", — говорится в официальном заявлении Европола.

То есть, учреждение не смогло опубликовать доказательства "контрабанду оружия из Украины", о чем говорил Ян Оп Ген Оорт.

Вскоре секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что система учета поставляемого Украине иностранного вооружения 21 июля была продемонстрирована некоторым и украинским, и западным СМИ, чтобы заверить их в ее наличии и работе.

Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак предложил народным депутатам создать временную специальную комиссию, которая будет контролировать решение вопросов, связанных с использованием оружия, полученного от партнеров Украины.

В любом случае в НАТО уверены, что Украина должным образом обеспечивает сохранение и учет оружия, получаемого от союзников для реализации права на самооборону от российской агрессии.

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