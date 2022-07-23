Спартц: Ермак под прикрытием войны с РФ строит в Украине диктатуру

Депутат Палаты представителей США украинского происхождения Виктория Спартц, представляющая Республиканскую партию, считает, что нахождение в должности главы Офиса президента Андрея Ермака фактически ведет к построению в Украине диктатуры, при которой устраняются все его политические оппоненты, что она и ее союзники в Украине уже испытывают на себе. Об этом говорится в сообщении на сайте конгрессвумен.

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"Президент Зеленский должен дать ответы украинскому народу, почему Андрей Ермак создает диктатуру как таковую под прикрытием продолжающейся войны. Разве за это боролся украинский народ? Ермак фактически взял под свой контроль все учреждения и угрожает любому, кто выступает против власти, уголовными делами и тюрьмой, а также использует свои полномочия для устранения политических оппонентов", - заявляет она.

По словам политика, она и ранее слышала соответствующие опасения как в самой Украине, так и в США и Европе, однако недавно "испытала их на себе".

"Одно дело, когда они очерняют меня на своих подконтрольных правительству телеканалах – не в первый раз для меня как политика. Но они на этом не остановились. Они решили сейчас напасть на людей, которым просто "посчастливилось" встретиться со мной в какой-то момент и которые не являются их политическими марионетками", - добавила Спартц.

Она обратила внимание, что "под нашим давлением" украинские власти все же сделали на днях шаг к назначению антикоррупционного прокурора, которое затягивается уже почти два года.

"Хотя, чтобы компенсировать это, господин Ермак убирает людей, которые не на 100% ему подчиняются и могут саботировать эффективность работы прокуратуры. Политически мотивированы ли действия господина Ермака, меркантильные или пророссийские ли - не важно - они представляют угрозу национальной безопасности Украины и нашим усилиям там. Президент Зеленский должен дать ответы Конгрессу, если он хочет, чтобы американский народ доверял и поддерживал его", - заявила депутат.

Член Палаты представителей подчеркнула, что если американский парламент "хочет восстановить доверие американского народа", то для этого можно использовать Украину в качестве примера для укрепления этого доверия путем требования от руководства США создать механизм подотчетности поставок ей вооружения.

"Конгрессу следует запросить упорядоченную логистику и надзор за летальной помощью, а также совместную оперативную группу для разработки надлежащей стратегии вместо специальных процедур. США посылают серьезное оружие в страну, где существует реальная угроза саботажа. Зная это, почему мы продолжаем оставлять свое оружие на границе с Польшей, не проверяя, будет ли оно доставлено по назначению?" - настаивает на своем видении Спартц.

Она подчеркивает, что Конгресс должен требовать от администрации Джозефа Байдена данных о том, какие учреждения и должностные лица в них распоряжаются средствами на военную помощь Украине, включая размеры этих сумма, а также данных о том, кто конкретно эти суммы получает.

"Я не понимаю мнение о том, что с президента Зеленского нельзя спрашивать. Нужно спрашивать со всех лидеров и президентов — будь то Байден, Зеленский или Путин. В противном случае мы создаем возможность для диктатуры. Как однажды сказал Томас Пейн, группе людей, считающих себя неподотчетными никому, не следует доверять", - добавила политик.

По словам Спартц, урегулирование ситуации в Украине отвечает национальным интересам США, однако это невозможно без должного руководства со стороны самих США, "иначе Украина превратится в очередной Афганистан".

Напомним, что ранее Ермак, реагируя на требования о подотчетности поставок США военной помощи Украине, 14 июля инициировал создание в Верховной Раде соответствующей временной специальной комиссии. Причем за ее создание украинский парламент проголосовал уже 19 июля.

Более того, Совету национальной безопасности и обороны накануне пришлось приглашать западных журналистов, чтобы в режиме запрета на последующую публикацию продемонстрировать, что секретная система, работающая в Украине с 24 февраля и доступ к которой есть у высшего руководства страны, действительно отображает поставки Украине иностранной военной помощи и ее местонахождение в самой Украине.