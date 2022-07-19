Александр Клименко станет новым главой САП

Новым главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры станет Александр Клименко. Он выиграл конкурс еще полгода назад, впрочем, только 19 июля комиссия проголосовала за результаты.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Отмечается, что конкурсная комиссия утвердила Клименко победителем еще полгода назад.

В недавнем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с ранее проведенным конкурсом и поручил Кабинету министров начать конкурс по отбору директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Клименко – детектив Национального антикоррупционного бюро Украины, известный расследованием дела заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Теперь кандидатуру Клименко должен утвердить генпрокурор.

Напомним, 21 декабря 2021 состоялось финальное заседание конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По итогам собеседований детектив НАБУ Александр Клименко набрал 246 баллов, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов. Члены комиссии не смогли прийти к единому мнению, следует ли объявлять победителя конкурса.

Однако 3 февраля конкурсная комиссия по избранию руководителя САП не смогла открыть заседание из-за отсутствия кворума. На тот момент комиссия не получила документы от Офиса генпрокурора по поводу проверки кандидатов.