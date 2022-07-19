Профильный Комитет Рады поддержал увольнения Баканова

Профильный Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал увольнение главы Службы безопасности Ивана Баканова с занимаемой должности.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Профильный Комитет по обороне поддержал увольнение И. Баканова с должности главы СБУ. Отчета не было", - проинформировал нардеп.

Отмечается, что 8 членов Комитета поддержали данное решение, трое - воздержались.

Напомним, президент Владимир Зеленский 17 июля подписал указ об отстранении Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) служебных обязанностей.

Уже на следующий день глава государства назначил временным исполняющим обязанности главы СБУ Василия Малюка и внес в Верховную Раду представление на увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.