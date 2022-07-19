Профільний Комітет Ради підтримав звільнення Баканова

Профільний Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони підтримав звільнення голови Служби безпеки Івана Баканова з займаної посади.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

"Профільний Комітет по обороні підтримав звільнення І.Баканова з посади Голови СБУ. Звіту не було", - поінформував нардеп.

Зазначається, що 8 членів Комітету підтримали дане рішення, троє - утримались.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 липня підписав указ про відсторонення Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України у зв'язку з невиконанням (неналежним виконанням) службових обов'язків.

Вже наступного дня голова держави призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ Василя Малюка та вніс до Верховної Ради подання на звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.