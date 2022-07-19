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Профільний Комітет Ради підтримав звільнення Баканова
Профільний Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони підтримав звільнення голови Служби безпеки Івана Баканова з займаної посади.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
"Профільний Комітет по обороні підтримав звільнення І.Баканова з посади Голови СБУ. Звіту не було", - поінформував нардеп.
Зазначається, що 8 членів Комітету підтримали дане рішення, троє - утримались.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 липня підписав указ про відсторонення Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України у зв'язку з невиконанням (неналежним виконанням) службових обов'язків.
Вже наступного дня голова держави призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ Василя Малюка та вніс до Верховної Ради подання на звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.