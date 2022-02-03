Конкурс на главу САП: отсутствие кворума помешало проведению заседания комиссии

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) даже не смогла открыть заседание из-за отсутствия кворума. Об этом стало известно из онлайн-трансляции.

Глава комиссии Екатерина Коваль заявила, что комиссия до сих пор не получила документы от Офиса генпрокурора по поводу проверки кандидатов.

"У нас есть результаты… но нет финального решения об утверждении результатов", — сказала она.

Пока не открыто и апелляционное производство по жалобам комиссии и Офиса генпрокурора на решение Окружного админсуда Киева относительно Порядка работы конкурсной комиссии.

Члены комиссии договорились собраться на следующей неделе.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривал избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.

21 декабря 2021 года, состоялось финальное заседание конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры По итогам собеседований: детектив НАБУ Александр Клименко набрал 246 баллов, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов. Члены комиссии не смогли прийти к единому мнению, следует ли объявлять победителя конкурса.

Напомним, САП не имеет руководителя после того, как бывший глава Назар Холодницкий в августе 2020 года уволился с должности. В октябре 2021 года был сорван один из важных этапов конкурса по избранию нового руководителя. Из-за членов комиссии, которых Верховная Рада делегировала выбирать нового руководителя САП, обострилась ситуация с международной поддержкой Украины.

В Центре противодействия коррупции отметили, что у кандидатов, которых одобрила Рада, "нет опыта в антикоррупционной сфере, а также они не имеют безупречной деловой репутации, высоких профессиональных и моральных качеств, общественного авторитета".

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова пояснила 1 декабря 2021 года, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться. Она сказала, что в затягивании есть "субъективные факторы отдельных людей".