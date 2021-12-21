Конкурс на главу САП: результаты огласили, но победителя не объявили

Во вторник, 21 декабря, состоялось финальное заседание конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщает руководитель общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По итогам собеседований: детектив НАБУ Александр Клименко набрал 246 баллов, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

После того, как комиссия огласила итоговые баллы по результатам собеседований, ее члены не смогли прийти к единому мнению, следует ли объявлять победителя конкурса.

Представители международного сообщества настаивали на немедленном определении победителя. Но в комиссии выражали опасения относительно легитимности объявленного результата.

"Нам необходимо отменить решение ОАСК, а потом принимать решение", - заявила глава комиссии Катерина Коваль, сообщает УП.

Конкурс транслировался в прямом эфире.

За день до заседания комиссии Окружной административный суд Киева признал незаконным порядок проведения конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура не имеет руководителя после того, как бывший глава САП Назар Холодницкий в августе 2020 года уволился с должности. В октябре 2021 года был сорван ключевой этап конкурса по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова пояснила 1 декабря 2021 года, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться. Она сказала, что в затягивании есть "субъективные факторы отдельных людей".

Из-за членов комиссии, которых Верховная Рада делегировала выбирать нового руководителя САП, уже обострилась ситуация с международной поддержкой Украины. В Центре противодействии коррупции отметили, что у кандидатов, которых одобрила Рада, "нет опыта в антикоррупционной сфере, а также они не имеют безупречной деловой репутации, высоких профессиональных и моральных качеств, общественного авторитета".