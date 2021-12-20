ОАСК "притормозил" конкурс по избранию главы САП

Окружной административный суд Киева признал незаконным порядок проведения конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщает сайт ОАСК.

Исковые требования частично удовлетворены в связи с изменениями в законодательстве, так как начиная с 2015 года ответчик по делу – конкурсная комиссия – была лишена полномочий на принятие обжалуемого порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.

Во вторник, 21 декабря, должно состояться финальное заседание комиссии по избранию руководителя САП, но теперь из-за решения ОАСК оно может быть отложено. Окончательное решение по делу примет апелляционная инстанция.

Специальная антикоррупционная прокуратура не имеет руководителя после того, как бывший глава САП Назар Холодницкий в августе 2020 года уволился с должности.

Послы стран "Большой семерки" (G7) сделали заявление по поводу необходимости быстро избрать руководителя САП. По утверждению дипломатов, независимые антикоррупционные институты — решающие факторы устойчивости и процветания Украины, а также уменьшения вредного влияния олигархов на экономику и политику.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова пояснила 1 декабря 2021 года, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться. Она сказала, что в затягивании есть "субъективные факторы отдельных людей".

Из-за членов комиссии, которых Верховная Рада делегировала выбирать нового руководителя САП, уже обострилась ситуация с международной поддержкой Украины. В Центре противодействии коррупции отметили, что у кандидатов, которых одобрила Рада, "нет опыта в антикоррупционной сфере, а также они не имеют безупречной деловой репутации, высоких профессиональных и моральных качеств, общественного авторитета".