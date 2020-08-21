Политика 30 минут назад

Руководитель САП Назар Холодницкий ушел в отставку (обновлено)

Пост руководителя САП Холодницкий покидает с 21 августа

Назар Холодницкий. Фото: Facebook Назара Холодницкого Назар Холодницкий. Фото: Facebook Назара Холодницкого
Назар Холодницкий. Фото: Facebook Назара Холодницкого

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об отставке. По информации источников Delo.ua, конкурный отбор нового руководителя антикоррупционной прокуратуры должен начаться 4 сентября.

Информацию о том, что Холодницкий написал заявление об отставке 21 августа обнародовал и народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. 

Кратко и по делу в Telegram

Позднее Холодницкий на свое странице в Facebook опубликовал фото приказа о его увольнении с 21 августа 2020 года.

Фото: Facebook Назара Холодницкого

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Напомним, что Холодницкий был назначен руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры 30 ноября 2015 года. Срок его полномочий истекал в ноябре 2020 года. 

В начале июня генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что служебные расследования в отношении Назара Холодницкого подтвердили ряд нарушений в его работе. Сам руководитель САП сообщил, что в отношении него было открыто дисциплинарное производство.

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