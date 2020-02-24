Политика 40 минут назад

Холодницкий: "Я за свое кресло не держусь"

Глава САП назвал вероятную дату своей отставки

Холодницкий: "Я за свое кресло не держусь" Холодницкий: "Я за свое кресло не держусь"
Назар Холодницкий. Фото: Delo.ua

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что не будет держаться за свое место, когда 30 ноября 2020 года закончится срок его полномочий.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, никто не может сказать, что будет в ноябре. Но Холодницкий считает, что на этом "жизнь не заканчивается".

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"Могу заверить, что я за свое кресло не держусь и искать какие-то юридические "лазейки", чтобы остаться на посту, точно не буду. Хотя они есть, скажу вам по секрету. Но я этого делать не буду", — заверил руководитель САП.

Ранее послы стран "Большой семерки" (G7) заявляли, что назначение и увольнение руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Украине должно происходить в соответствии с действующим законодательством.

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Как сообщалось, директор НАБУ Артем Сытник назвал условие для своей отставки. Известно, что Госбюро расследований подозревает Сытника в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское — Сарны" в Ровенской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен.

Более того, группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Сытника.

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