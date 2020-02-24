Холодницкий: "Я за свое кресло не держусь"

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что не будет держаться за свое место, когда 30 ноября 2020 года закончится срок его полномочий.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, никто не может сказать, что будет в ноябре. Но Холодницкий считает, что на этом "жизнь не заканчивается".

"Могу заверить, что я за свое кресло не держусь и искать какие-то юридические "лазейки", чтобы остаться на посту, точно не буду. Хотя они есть, скажу вам по секрету. Но я этого делать не буду", — заверил руководитель САП.

Ранее послы стран "Большой семерки" (G7) заявляли, что назначение и увольнение руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Украине должно происходить в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщалось, директор НАБУ Артем Сытник назвал условие для своей отставки. Известно, что Госбюро расследований подозревает Сытника в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское — Сарны" в Ровенской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен.

Более того, группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Сытника.