Главе САП грозит временное отстранение: на Холодницкого завели дисциплинарное дело

В отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого открыто дисциплинарное производство.

17 июня кадровая комиссия рассмотрит вопрос об его отстранении от должности на время расследования, сообщил сам глава САП на своей странице в Facebook.

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В частности, Холодницкий опубликовал документ кадровой комиссии по рассмотрению дисциплинарных жалоб.

Указано, что 17 июня в 10:00 комиссия рассмотрит ходатайство об отстранении Холодницкого от занимаемой должности до завершения дисциплинарного расследования.

Также руководитель САП обнародовал документ об открытии дисциплинарного производства по жалобе руководителя Генеральной инспекции ОГП Сергея Лысаченко.

"Ну что же... Может, хоть завтра узнаю, в чем суть и почему все так секретно...", — прокомментировал Холодницкий.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что служебные расследования относительно Холодницкого подтвердили ряд нарушений в его работе. Также Венедиктова объяснила, почему записала видеообращение к САП.

Как сообщалось, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что не будет держаться за свое место, когда 30 ноября 2020 года закончится срок его полномочий.