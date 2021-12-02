Послы G7 жестко настаивают на скорейшем избрании нового руководителя САП Украины

Послы стран "Большой семерки" (G7) сделали в Twitter заявление по поводу необходимости быстро избрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Послы G7 призывают комиссию, которая избирает нового главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, выполнить свою важную функцию и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания нового руководителя САП в полной прозрачности", — говорится в сообщении.

По утверждению дипломатов, независимые антикоррупционные институты — решающие факторы устойчивости и процветания Украины, а также уменьшения вредного влияния олигархов на экономику и политику.

На днях послы G7 также призвали избежать ситуации с отсутствием директора в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и заявили, что задержка с избранием нового Специального антикоррупционного прокурора не должна повториться.

Специальная антикоррупционная прокуратура не имеет руководителя после того, как бывший глава САП Назар Холодницкий в августе 2020 года уволился с должности.

Как сообщает «УП», генеральный прокурор Ирина Венедиктова пояснила 1 декабря, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться. Она сказала, что в затягивании есть "субъективные факторы отдельных людей".

Из-за членов комиссии, которых Верховная Рада делегировала выбирать нового руководителя САП, уже обострилась ситуация с международной поддержкой Украины. Всего в конкурсную комиссию по избранию главы САП входят 11 членов. Четырех из них назначает совет прокуроров, а семь — Верховная Рада.

"Своих" кандидатов парламент смог назначить с третьей попытки. Причем в Центре противодействии коррупции отметили, что у кандидатов, которых одобрила Рада, "нет опыта в антикоррупционной сфере, а также они не имеют безупречной деловой репутации, высоких профессиональных и моральных качеств, общественного авторитета".

Хотя определенные сдвиги в плане организации борьбы с коррупцией в Украине все-таки есть. Так, в октябре 2021 года Верховная Рада привела в соответствие с требованиями Конституции закон о статусе Национального антикоррупционного бюро. Теперь глава государства больше не будет иметь права назначать и увольнять директора бюро, и на НАБУ не распространяются требования Кабинета министров по формированию структуры аппарата.