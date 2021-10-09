"Ермаковские" сорвали ключевой этап конкурса по избранию главы САП — Шабунин

Сегодня, 9 октября, не состоялся ключевой этап конкурса по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель общественной организации Центр противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин.

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Шабунин напомнил, что в сентябре Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП, это было зафиксировано в общем заявлении после встречи президента Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена.

"Дату практического задания комиссия определила заранее, было сделано куча протокольной и подготовительной работы, приехали оба финалиста", — написал Шабунин.

Глава ЦПК утверждает, что очередной этап конкурса не состоялся из-за неявки на заседание трех членов комиссии, которые, по его мнению, подконтрольны Офису президента Украины.

"Ермаковские члены комиссии (избранные Советом) сорвали ключевой этап конкурса — практическое задание. Не явились контролируемые ОП (Офис президента — Delo.ua) члены Елена Аист, Андрей Гуджал, Евгений Соболь. Дата практического задания комиссия определила заранее, было сделано куча протокольной и подготовительной работы, приехали оба финалиста", — отметил Шабунин.

Глава ЦПК подчеркнул, что промедление с конкурсом может навредить отношениям с США, так как Украина в сентябре взяла обязательство назначить главу САП в ближайшее время.

В свою очередь, Посольство США в Украине в Facebook заявило о разочаровании срывом заседания комиссии.

"ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне. Мы призываем отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек. Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украины и ее международными партнерами", — говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Украине возобновили 5-летний срок пребывания в должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В январе послы стран "Большой семерки" представили перечень приоритетных мероприятий, которые, по их мнению, восстановят доверие украинской общественности к судебной власти и антикоррупционной инфраструктуре.