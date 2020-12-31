Главу САП в Украине снова будут назначать на 5 лет: вступил в силу закон

В Украине возобновили 5-летний срок пребывания в должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Соответствующий закон вступил в силу в четверг, 31 декабря.

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Указано, что этот документ 30 декабря был опубликован в издании "Голос Украины".

В частности, он уточнил положение части 4 статьи 39 закона "О прокуратуре".

Ранее действие этой нормы было приостановлено.

Данный закон восстанавливает положение, согласно которому руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на 5 лет.

Напомним, Верховная Рада одобрила этот закон в начале декабря. За него проголосовали 289 парламентариев.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал, что новый антикоррупционный прокурор будет избран в ближайшие месяцы.

Как сообщали СМИ, новым главой САП может стать депутат от "Слуги народа" и глава комитета правовой политики Андрей Костин.

Ранее Виола фон Крамон уже заявляла об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

17 сентября Верховная Рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В состав комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, должны войти 11 человек, 7 из которых назначает Рада, а 4 — совет прокуроров.