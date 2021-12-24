Главу САП опять не избрали

Комиссия по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры не утвердила результаты конкурса. Об этом стало известно из трансляции заседания.

Члены комиссии не поддержали проект решения, в котором предлагалось утвердить результаты прохождения конкурса, общий рейтинг и кандидатуру детектива НАБУ Александра Клименко для занятия должности главы САП.

Не набрал необходимого числа голосов также проект решения, которым предлагалось утвердить результаты конкурса. Не нашли поддержки и еще два проекта.

В итоге конкурсная комиссия перенесла заседание без указания даты, когда она соберется вновь. К этому времени должен быть получен ответ от Офиса генерального прокурора по подтверждению прохождения проверки кандидатур. С ОГП необходимо согласовать также наличие у кандидатов допуска к государственной тайне.

Финальное заседание конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры состоялось во вторник, 21 декабря. По итогам собеседований детектив НАБУ Александр Клименко набрал 246 баллов, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

Члены комиссии не смогли прийти к единому мнению, следует ли объявлять победителя конкурса, выражали опасения относительно легитимности объявленного результата. Это связано с тем, что за день до заседания комиссии Окружной административный суд Киева признал незаконным порядок проведения конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, САП не имеет руководителя после того, как бывший глава Назар Холодницкий в августе 2020 года уволился с должности. В октябре 2021 года был сорван один из важных этапов конкурса по избранию нового руководителя. Из-за членов комиссии, которых Верховная Рада делегировала выбирать нового руководителя САП, обострилась ситуация с международной поддержкой Украины.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова пояснила 1 декабря 2021 года, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться. Она сказала, что в затягивании есть "субъективные факторы отдельных людей".

В Центре противодействия коррупции отметили, что у кандидатов, которых одобрила Рада, "нет опыта в антикоррупционной сфере, а также они не имеют безупречной деловой репутации, высоких профессиональных и моральных качеств, общественного авторитета".