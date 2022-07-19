Олександр Клименко став новим очільником САП

Новим очільником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури став Олександр Клименко. Він виграв конкурс ще пів року тому, втім лише 19 липня комісія проголосувала за результати.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що конкурсна комісія затвердила Клименка переможцем ще пів року тому.

У нещодавньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідно до раніше проведеного конкурсу і доручив Кабінету міністрів розпочати конкурс з відбору директора Національного антикорупційного бюро України.

Клименко - детектив Національного антикорупційного бюро України, відомий розслідуванням справи заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Тепер кандидатуру Клименка має затвердити генпрокурор.

Нагадаємо, 21 грудня 2021 року відбулося фінальне засідання конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За підсумками співбесід, детектив НАБУ Олександр Клименко набрав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів. Члени комісії не змогли дійти єдиної думки, чи слід оголошувати переможця конкурсу.

Проте 3 лютого конкурсна комісія з обрання керівника САП не змогла відкрити засідання через відсутність кворуму. На той момент комісія не отримала документів від Офісу генпрокурора щодо перевірки кандидатів.