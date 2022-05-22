Польша и Украина упростят пересечение границы, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с Польшей о двустороннем соглашении, которое должно упростить пересечение границы между странами. Об этом он заявил во время выступлении в Раде 22 мая.

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Зеленский отметил, что украинские города стали побратимами польских, страны стали сестрами, а также побратимами стали украинский и польский народы.

"Мы родные. И между нами не должно быть границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально давно не разделяют. Поэтому, мы пришли к согласию в ближайшее время воплотить это и в соответствующем двустороннем соглашении. Вначале - о общем погранично-таможенном контроле, а в дальнейшем - о единственной условной границе, когда Украина будет членом Европейского Союза. И я уверен, что все необходимые решения сначала для статуса кандидата для Украины, а затем и для полноправного членства непременно будут приняты. Благодаря многолетней защите Польшей украинских интересов на европейском континенте" , – заявил Зеленский.

Также он поблагодарил Дуду за совместную с лидеркой Словакии инициативу убеждать европейских коллег, которые еще сомневаются по поводу предоставления статуса страны-кандидата на членство ЕС для Украины.

Напомним, Зеленский анонсировал законопроект о расширенных возможностях для граждан Польши в Украине, чтобы отблагодарить за то, как они приняли украинцев.