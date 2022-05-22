"После Бучи, Бородянки, Мариуполя с Россией не может быть дел, как обычно, господа президенты и премьеры", - Анджей Дуда

Во время выступления в Раде президент Польши Анджей Дуда обратился к мировым лидерам.

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По его словам после зверств, которые устроили российские оккупанты в Буче, Бородянке и Мариуполе, с Россией нужно прекратить вести какие-либо дела.

"После Бучи, Бородянки, Мариуполя с Россией не может быть дел, как обычно, господа президенты и премьеры" - сказал Анджей Дуда.

Также Дуда пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

При этом президент Зеленский, выступая вместе с польским коллегой в Раде, добавил, что Украина защищает не только себя, но и всю Европу.

"На самой передовой Украина защищает не только себя, но и всю Европу. Поляки это знают, уважают и ценят, всячески этому способствуют… Именно поэтому мы все равно видим санкционные меры. Польша является одним из лидеров продвижения санкций, которые крайне необходимы, чтобы принудить Россию к миру", — заявил Зеленский.

Он добавил, что никто не может нарушить единство между двумя народами: ни политики, ни иностранные агенты, ни члены жюри на Евровидении.

Напомним, что в воскресенье, 22 мая, президент Польши Анджей Дуда прибыл с дипломатическим визитом в Украину.