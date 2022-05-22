- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
"После Бучи, Бородянки, Мариуполя с Россией не может быть дел, как обычно, господа президенты и премьеры", - Анджей Дуда
Во время выступления в Раде президент Польши Анджей Дуда обратился к мировым лидерам.
По его словам после зверств, которые устроили российские оккупанты в Буче, Бородянке и Мариуполе, с Россией нужно прекратить вести какие-либо дела.
"После Бучи, Бородянки, Мариуполя с Россией не может быть дел, как обычно, господа президенты и премьеры" - сказал Анджей Дуда.
Также Дуда пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом президент Зеленский, выступая вместе с польским коллегой в Раде, добавил, что Украина защищает не только себя, но и всю Европу.
"На самой передовой Украина защищает не только себя, но и всю Европу. Поляки это знают, уважают и ценят, всячески этому способствуют… Именно поэтому мы все равно видим санкционные меры. Польша является одним из лидеров продвижения санкций, которые крайне необходимы, чтобы принудить Россию к миру", — заявил Зеленский.
Он добавил, что никто не может нарушить единство между двумя народами: ни политики, ни иностранные агенты, ни члены жюри на Евровидении.
Напомним, что в воскресенье, 22 мая, президент Польши Анджей Дуда прибыл с дипломатическим визитом в Украину.