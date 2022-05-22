"Після Бучі, Бородянки, Маріуполя з Росією не може бути справ, як завжди, панове президенти та прем'єри", - Анджей Дуда

Під час виступу у Раді президент Польщі Анджей Дуда звернувся до світових лідерів.

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За його словами, після звірств, які влаштували російські окупанти в Бучі, Бородянці та Маріуполі, з Росією треба припинити вести будь-які справи.

"Після Бучі, Бородянки, Маріуполя з Росією не може бути справ, як завжди, панове президенти та прем'єри" - сказав Анджей Дуда.

Також Дуда пообіцяв зробити все можливе щоб Україна стала членом Євросоюзу.

При цьому президент Зеленський, виступаючи разом із польським колегою у Раді, додав, що Україна захищає не лише себе, а й усю Європу.

"На самій передовій Україна захищає не лише себе, а й усю Європу. Поляки це знають, поважають і цінують, всіляко цьому сприяють... Саме тому ми все одно бачимо санкційні заходи. Польща є одним із лідерів просування санкцій, які вкрай необхідні для того, щоб примусити Росію до миру", - заявив Зеленський.

Він додав, що ніхто не може порушити єдність між двома народами: ані політики, ані іноземні агенти, ані члени журі на Євробаченні.

Нагадаємо, що у неділю, 22 травня, президент Польщі Анджей Дуда прибув із дипломатичним візитом в Україну.