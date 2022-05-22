Польща та Україна спростять процедуру перетину кордону, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість із Польщею про двосторонню угоду, яка має спростити перетин кордону між країнами. Про це він заявив під час виступу у Раді 22 травня.

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Зеленський зазначив, що українські міста стали побратимами польських, країни стали сестрами, а також побратимами стали український та польський народи.

"Ми рідні. І між нами не має бути меж або бар'єрів. Український і польський народи ментально давно не поділяють. Тому ми дійшли згоди найближчим часом втілити це і у відповідній двосторонній угоді. Спочатку - про загальний прикордонно-митний контроль, а надалі - про єдиний умовний кордон, коли Україна буде членом Європейського Союзу. І я впевнений, що всі необхідні рішення спочатку для статусу кандидата для України, а потім і для повноправного членства неодмінно буде прийнято. Завдяки багаторічному захисту Польщею українських інтересів на європейському континенті", - Заявив Зеленський.

Також він подякував Дуді за спільну з лідеркою Словаччини ініціативу переконувати європейських колег, які ще мають сумнів щодо надання статусу країни-кандидата на членство ЄС для України.

Нагадаємо, Зеленський анонсував законопроект про розширені можливості для громадян Польщі в Україні, щоб віддячити за те, як вони прийняли українців.