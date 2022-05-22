Президент Польщі Анджей Дуда прибув до України

У неділю, 22 травня, президент Польщі Анджей Дуда прибув із дипломатичним візитом в Україну. Він виступить у Верховній Раді України та стане першим главою держави, який виголосить промову в українському парламенті з початку війни.

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Про це повідомила прес-служба президента Польщі.

На офіційному сайті польського президента йдеться про те, що він стане першим главою іноземної держави, який особисто звернеться до українських депутатів з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У повідомленні наголошується, що Дуда вже прибув до Києва.

Зазначимо, президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю польському виданню Polska Times розповів, що 23 лютого 2022 року, коли він був у Києві з візитом, Володимир Зеленський сказав, що Росія атакує Україну "найближчими кількома годинами".

Нагадаємо, що Польща лобіюватиме надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС.