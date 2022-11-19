Украина и Молдова возобновили совместное патрулирование на участке государственной границы

На участке украино-молдавской государственной границы возобновились совместные патрулирования, сообщила 19 ноября пресс-служба Министерства внутренних дел.

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"Пограничники Измаильского отряда возобновили совместные меры по охране государственной границы с подразделениями Регионального управления "Юг" Пограничной Полиции Республики Молдова", - говорится в сообщении МВД.

Известно, что уже проведено 10 таких патрулирований на украино-молдавской границе.

Отметим, что в отдельных приграничных местностях Одесской области ввели дополнительные временные ограничения на въезд, плавание маломерных судов и рыбалку, в частности, запрет на проезд по трассе Одесса - Рени в районе Днестровского лимана мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

При этом запрет движения транспортом по участку автомобильной дороги Одесса – Рени не будут применяться к лицам, обеспечивающим поддержание жизнедеятельности объектов инфраструктуры; предоставляют населению услуги гуманитарного, социального характера при выполнении ими служебных задач в пределах Одесского, Белгород-Днестровского, Болградского и Измаильского контролируемых пограничных районов.

Учитывая это, стоит отметить, что украинские перевозчики с 1 сентября могут ездить в Молдову по упрощенным правилам. Эта страна оставалась единственной, с которой у Украины не были либерализированы грузовые перевозки.