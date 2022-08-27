Украина и Молдова отменили разрешения на грузовые перевозки

Украинские перевозчики смогут ездить в Молдову по новым упрощенным правилам уже с 1 сентября 2022 года. Молдова оставалась единственной страной, с которой у Украины не были либерализированы грузовые перевозки.

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Об этом сообщает заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"Это последний шаг к отмене разрешительного режима со всеми странами-соседями. После подписания "транспортного безвиза" с Европейским союзом Молдова оставалась единственной страной на наших границах, с которой не были либерализированы грузовые перевозки", - отметил Найем.

По его словам, учитывая большой объем грузов, который сейчас едет в этом направлении, подписание двустороннего протокола лишит Украину риска остановки экспорта грузов.

Найем также подчеркнул, что в прошлом году общий товарооборот между Украиной и Молдовой вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом.

"Война внесла свои коррективы, и учитывая блокировку большинства украинских портов, молдавское направление стало еще более важным для наших грузов", - отметил Найем.

Он напомнил, что это уже второе крупное транспортное событие в этом направлении за последнее время. В начале недели Украина возобновила сообщение на железнодорожном участке Березино – Басарабяска. Движения здесь не было с 1999 года.

"Мы подсчитали – теперь поток грузов может вырасти на 10 миллионов тонн ежегодно", - отметил Найем.

Напомним, как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, Украина получит "таможенный безвиз" уже в 2022 году.