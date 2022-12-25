В Молдове отреагировали на угрозы РФ из-за сотрудничества с НАТО

Министерство иностранных дел Молдовы ответило на угрозы страны-агрессора РФ о том, что активизация сотрудничества Кишинева и НАТО "приближает страну к катастрофе".

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Накануне замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Кишинев ждут "катастрофические последствия" из-за сотрудничества с НАТО, а ярким примером этого служит "опыт Украины".

В Молдове, в свою очередь, отреагировали на очередные угрозы Кремля, и заявили, что Молдова – мирное, нейтральное и свободное государство.

"Мы отвергаем угрозы, высказанные заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузином во время интервью российской прессе. Наша страна – мирное и нейтральное государство", – заявил спикер МИД Молдовы Даниэль Воде.

Он подчеркнул, что нейтралитет не означает самоизоляцию, демилитаризацию или безразличие к происходящему в мире.

"Мы заинтересованы в укреплении нашей устойчивости, в том числе через НАТО. Наше сотрудничество с организацией является прозрачным и базируется на хорошо известных рамках, включая План действий Индивидуального партнерства (ИПАП) на 2022-2023 годы", - отметил дипломат.

По его словам, на международной арене Молдова живет в сложном регионе, пострадавшем от жестокой агрессии России против Украины, факт, что имеет драматические последствия для страны.

"Нам нужна вся солидарность наших друзей, чтобы преодолеть многочисленные гибридные вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Мы свободная страна и это наше решение, как развивать нашу страну", - подчеркнул Даниэль Воде.

Напомним, недавно директор Службы разведки и безопасности Молдовы Александр Мустядж заявил, что Российская Федерация запланировала начать войну против Республики Молдова в начале 2023 года, но реализация сценария зависит от развития ситуации на фронте в Украине.