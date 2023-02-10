Ракетная атака на Украину: есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры, - Укрэнерго

Продолжается 14 массированная террористическая ракетная атака на энергосистему Украины. Есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Укрэнерго".

"К сожалению, есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", - отмечают в "Укрэнерго".

Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи.

Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы "Укрэнерго" принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения.

Отметим, в настоящее время в Украине объявлена воздушная тревога. Враг готовится нанести массированный ракетный удар с применением авиации и кораблей. Некоторые телеграмм-каналы сообщают о пусках крылатых ракет.

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

Напомним, ночью армия страны-агрессора РФ выпустила дроны и ракеты на Днепропетровскую область. Также российские оккупанты ночью 10 февраля нанесли ракетные удары по Запорожью и Харькову.

Кроме того, российские захватчики ночью 10 февраля попали в объект критической инфраструктуры в Шепетовском районе Хмельницкой области.