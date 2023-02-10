Ракетна атака на Україну: є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, - Укренерго

Триває 14 масована терористична ракетна атака на енергосистему України. Є влучання в об'єкти енергетичної нфраструктури, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.

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Про це повідомила пресслужба НАК "Укренерго".

"На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях", - зазначають в "Укренерго".

Крім того, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі.

Наразі для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми "Укренерго" вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення.

Зазначимо, наразі в Україні оголошена повітряна тривога. Ворог готується нанести масований ракетний удар із застосуванням авіації та кораблів. Деякі телеграм-канали повідомляють про пуски крилатих ракет.

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

Нагадаємо, вночі армія країни-агресора РФ випустила дрони та ракети на Дніпропетровщину. Також російські окупанти вночі 10 лютого нанесли ракетні удари по Запоріжжю та Харкову.

Крім того, російські загарбники вночі 10 лютого поцілили в об'єкт критичної інфраструктури у Шепетівському районі Хмельницької області.