В Киеве раздались взрывы: повреждены авто и дом

В ходе массированной ракетной атаки на Украину в столице местные услышали звуки взрывов. Выяснилось, что в Киеве работает ПВО — сбили 10 ракет.

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Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Он пояснил, что обломки ракеты повредили, электросети, два авто и крышу частного дома в Голосеевском районе. Информация о пострадавших уточняется.

"По информации сил ПВО над Киевом сбили 10 ракет. Есть повреждения электросетей. Пострадавших нет. Энергетики работают над восстановлением сетей", - рассказал мэр.

Кроме того, во время массированной ракетной атаки на Украину 10 февраля в Харькове произошли взрывы. Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры. В этой связи могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами.

Также в это же время мэр Хмельницкого Олег Симчишин подтвердил взрывы в городе. По его словам, возможны перебои с электроэнергией и другими коммунальными услугами.