- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В Киеве раздались взрывы: повреждены авто и дом
В ходе массированной ракетной атаки на Украину в столице местные услышали звуки взрывов. Выяснилось, что в Киеве работает ПВО — сбили 10 ракет.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
Он пояснил, что обломки ракеты повредили, электросети, два авто и крышу частного дома в Голосеевском районе. Информация о пострадавших уточняется.
"По информации сил ПВО над Киевом сбили 10 ракет. Есть повреждения электросетей. Пострадавших нет. Энергетики работают над восстановлением сетей", - рассказал мэр.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, во время массированной ракетной атаки на Украину 10 февраля в Харькове произошли взрывы. Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры. В этой связи могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами.
Также в это же время мэр Хмельницкого Олег Симчишин подтвердил взрывы в городе. По его словам, возможны перебои с электроэнергией и другими коммунальными услугами.