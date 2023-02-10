Во Львовской области российская ракета упала возле автобусной остановки: перекрыто движение автомобильной трассой

Во Львовской области возле населенного пункта Козлов упала и не разорвалась вражеская ракета. В настоящее время перекрыли движение на автодороге Киев – Чоп.

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Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"В Золочевском районе, недалеко от села Кизлов, ракета оккупантов упала возле автобусной остановки. Не взорвалась. Чрезвычайники работают над ее обезвреживанием", - отметил он.

Глава области добавил, что по предварительной информации, жертв или пострадавших нет.

В настоящее время движение для транспортных средств там было перекрыто. Патрульные направляют автомобили, следующие из Киева через населенные пункты Буск и Красное.

Транспортные средства, которые едут в направлении столицы, направляются через населенный пункт Великоселки, на автодорогу Тернополь – Львов – Рава-Русская.