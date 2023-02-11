Госатомрегулирование запретило эксплуатацию одной из украинских АЭС

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины запретила эксплуатацию энергоблоков №3, 4, 5, 6 Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре в результате невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности.

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Об этом сообщает прессслужба Госатомрегулирования.

"Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины выдано распоряжение от 10 февраля 2023 об ограничении эксплуатации энергоблоков №№3, 4, 5, 6 Запорожской АЭС, как объекта государственного надзора, вследствие невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности. Следовательно эксплуатация указанных ядерных установок на энергетических уровнях мощности запрещена", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что при издании указанного распоряжения учтено, что промышленная площадка Запорожской АЭС подвергается периодическим обстрелам, воздушные линии связи с энергетической системой Украины получили повреждения.

Кроме того, производственные помещения ЗАЭС, в частности, информационно-кризисный центр, не могут использоваться по назначению из-за расположения в них российских военных.

Также в результате оккупации эксплуатирующая организация ГП "НАЭК "Энергоатом" не имеет возможности для поставки товарно-материальных ценностей на Запорожскую АЭС.

"Эти факты свидетельствуют о нарушении фундаментальных принципов обеспечения безопасности атомных станций как реализации стратегии глубокоэшелонированной защиты, обеспечения культуры безопасности, ответственности эксплуатирующей организации", - подчеркивают в Госатомрегулировании.

В ведомстве добавляют, что установлены нарушения требований законодательства, норм, правил и стандартов ядерной и радиационной безопасности, документов разрешительного характера, в частности, лицензий на эксплуатацию ядерных установок.

В регуляторе подчеркивают, что в результате оккупации российскими военными промышленной площадки не обеспечивается функционирование системы физической защиты ядерной установки.

Как ранее сообщали в НАЭК "Энергоатом", Украине понадобится минимум два месяца после освобождения Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара от российских оккупантов, чтобы возобновить работу станции.

Напомним, что ЗАЭС российские войска захватили в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. На станции из-за оккупации произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.